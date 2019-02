De Serge Wilmes huet de Sprong op de Stull vum CSV-President knapp net gepackt. Wouru louch et? Wéi gëtt elo mam neie Parteichef Fränk Engel zesumme geschafft? Wéi eng Oppositioun muss d‘CSV déi nächst Jore maachen?



Mir froen e Mëttwoch de Moie beim Zentrum-Deputéierten a Stater Schäffen no. De Serge Wilmes ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.