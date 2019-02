Den Auto huet Géigner, mee fir déi meescht Lëtzebuerger ass en eng Noutwendegkeet, fir vill souguer eng Passioun.



Den Debat iwwert de Bensin, Diesel an Elektro ass par konter och passionéiert.



Fir iwwert d’Zukunft vum Auto a vun der Mobilitéit ze schwätzen, ass Coordinateur vum "House of Automobile" a Garagist Ernest Pirsch, Invité vun der Redaktioun.



