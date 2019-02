D’CSV ass nach ëmmer op der Sich no sech selwer. Dat ass dat mannst wat ee ka soen, no der schaarfer Kritik vum Serge Wilmes un de Frenk Engel d’lescht Woch.



Wéi sinn d’Kräfteverhältnisser an der gréisster Partei am Land elo wou se hir Spëtzt erneiert huet? Wéi stellt sech d’Partei elo op fir uerdentlech Oppositioun ze maachen?



Fir doriwwer ze schwätzen ass d’CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen eis Invitée vun der Redaktioun. Wéi gewinnt géint 8.10 op RTL Radio Lëtzebuerg.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.