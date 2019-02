Sozialwalen, dat sinn eng ganz Rëtsch Fuerderunge fir d’Aarbechts- a Liewenskonditiounen vun de schaffende Leit ze verbesseren. Mä wéi wäit kann ee goen ouni de Betriber ze schueden?

Fir op déi Fro an iwwert eng Rei aner Sujeten am Aarbechtsrecht ze schwätzen, déi ëmmer erëm opdauchen, ass den Dan Kersch Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt, kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.



