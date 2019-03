Den Educatiounsminister sicht den Dialog. Ënnert anerem mat Gewerkschaften an dem breede Public.



Gouf virdrun net geschwat? A wat sollen d'Gespréicher bréngen, wou d'Reformen an der Schoul dach schonn ëmgesat ginn?



Dat froe mer de Claude Meisch e Méindeg géint 8.10 Auer. Aner Sujeten sinn d'Stagezäit an de Personalmanktem am Fondamental.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.