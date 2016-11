© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

De Michel Wolter fillt sech dëser Deeg 15 Joer méi jonk. Wann hien d'Regierungsproposen héieren, wéi Lëtzebuerg kéint oder soll wuessen. Et wär Copie-conforme vu sengem IVL-Projet, deen hien als Inneminister ebe viru 15 Joer presentéiert hat.

Et erfreet den CSV-Politiker, datt Leit, déi deemools ganz kritesch waren, haut déi Iddien luewen. Mä en ass och erféiert, datt näischt ëmgesat gouf. Dat alles sot de Michel Wolter en Donneschden de Moien am RTL-Interview, hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir sinn net viru komm, well mer keng Conclusiounen gezunn hunn.

D'CSV hätt deemools en neien Opbau vum Land proposéiert: manner Gemengen.

Am Verkéier wäre Saachen, déi logesch waren, net ëmgesat ginn.

Et kéint een net soen, datt déi viregt Regierungen net hir Aufgabe gemaach hätt. Hie wéilt bei dësem Sujet keng Parteipolitik maachen. Et wär vill méi villschichteg. Et géif éischter ëm Gesellschaftspolitik goen.

De Michel Wolter warnt de François Bausch am Gudden, datt net ze vill soll diskutéiert ginn, et misst och decidéiert ginn.