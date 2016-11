Invité vun der Redaktioun: Sylvie Paquet (14. November) (14.11.2016) Invité vun der Redaktioun e Méinden ëm 10 op 8 war d'Sylvie Paquet vun der « Maison du Diabète ».

De 14. November ass den Weltdiabetikerdag.

Mat der Invitée vun der Redaktioun, dem Sylvie Paquet vun der “ Maison du Diabète“ hu mer um Méindeg de Mueren iwwert déi nei Technologië geschwat, fir de Bluttzockerwäert ze moossen. Ënnert anerem gëtt et zanter e puer Méint e Sensor fir de Bluttzocker ze moossen, deen een ënnert Haut setzt, am Plaz sech ëmmer mussen an de Fanger ze picken. Dës erlaben et, méi präzis ze moossen a besser op seng Bluttzockerwäerter reagéieren.

Dës Technologie gëtt och zu honnert Prozent vun der Gesondheetskeess rembourséiert, sou d'Sylvie Paquet.

Eenzegen Nodeel: et kritt een d'Apparater nëmmen iwwert den Internet.