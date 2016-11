Déi drëtt industriell Revolutioun vum amerikaneschen Ekonomist Rifkin setzt ganz vill op Digitaliséierung, wat nei Aarbechtsplaze wäert schafen, awer och eng Partie kaschten, wéi de sozialisteschen Aarbechtsminister Nicoals Schmit en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview erkläert huet. Et misst een awer versichen, souvill Leit wéi méiglech matzehuelen.Dowéinst muss ganz vill op d'Formatioun, respektiv op Formation Continue gesat ginn. A Lëtzebuerg soll net nëmme Virreider a Saachen Technologie ginn, mä och am Sozialen, an dowéinst weider Rechter schafen, wéi eben e Recht op Ausbildung.Et wiert keng Evolutioun fir eng Elite oder Informatik-Freaks, déi eppes fir de Klimawandel wëlle maachen, sou ënnersträicht den Nicolas Schmit. Et concernéiert jiddereen an dowéinst muss och jidderee matgeholl ginn.

Invité vun der Redaktioun: Nicolas Schmit (15. November)