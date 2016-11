Den Invité vun der Redaktioun: Patrick Majerus (16.11.2016) Invité vun der Redaktioun e Mëttwoch ëm 10 op 8 war de Patrick Majerus vun der Divisioun vun der Radioprotectioun vun der Santé.

Rezent Etuden hu gewisen, datt am Norde vum Land plazeweis, d'Konzentratioun vum radioaktiven Naturgas Radon méi héich ass, respektiv ze héich ass.

D'Gas sammelt sech an den Haiser a kann dann zur Gefor ginn.

Sou wieren tëscht 10 bis 20 Longekriibsfäll am Land op Radon zeréckzeféieren, wéi de Patrick Majerus, vun der Divisioun vun der Radioprotectioun vun der Santé, um Mëttwoch de Mueren am RTL-Interview erkläert huet.

Am Verglach mam Fëmmen ass de Risque awer ganz kleng, dowéinst gëtt et och kee Grond zur Panik. An, sou den Expert vun der Santé, et kann ee säin Haus géint de Radon protegéieren.

Zum Beispill einfach nëmme Rëss am Keller ofdichten, oder duerch Ënnerdrock, de Radon aus dem Haus erauspompelen.

D'Käschten, déi bei e puer dausend Euro kéinte leien, muss de Proprietaire selwer droen. Bei enger Renovatioun kann een awer Subside beim Logement ufroen. Méi Informatiounen zum Sujet Radon am Haus fënnt een, ënnert anerem um radioprotection.lu