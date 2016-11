Den Invité vun der Redaktioun: Ed Goedert. (17.11.2016) Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg ëm 10 op 8 war den Ed Goedert, President vun der ADAL.

Eng Erausfuerderung fir d'Autoshändler, wéi den ADAL-President Ed Goedert um Donneschdeg de Mueren am RTL-Interview ënnerstrach huet. Den Händler misst sech komplett a Fro stellen a séier mat der Zäit goen, well et géif nach vill Händler ginn, déi hir Autoe verkafen ewéi virun 10 Joer, de Client géif awer net méi d'nämmlecht wéi virun 10 Joer kafen.

Den Auto-Händler misst deels zum Mobilitéit-Händler ginn. Fir den Ed Goedert heescht dat, datt ee sech net nëmme méi eleng op de Produit Auto konzentréiert, mä zum Beispill och Elektro-Vëloe verkeeft, oder dem Client Gefierer verléint, wann ee se grad brauch, am Plaz se ze verkafen. Dernieft hu Garagë jo elo schonn Auto-Assurancen a Kreditter an der Vente.

Den ADAL-President gesäit och kloer den Trend Direktioun Elektroauto, deen awer wéinst de klenge Verkafszuelen nach ëmmer deier ass, dowéinst wier eng staatlech Ënnerstëtzung beim Kaf vun engem Elektroauto néideg.