Den Invité vun der Redaktioun: Paul Schmit (21. November) (21.11.2016) Invité vun der Redaktioun e Méindeg ëm 10 op 8 war de President vun der Agence eSanté.

D'Pilotphas déi zejoert fir eng limitéiert Zuel vu Leit lancéiert ginn ass, ass nach net ofgeschloss.

Déi Phas war am Ufank op annerhalleft Joer ugesat ginn. Ma d'Testphas dauert méi laang wéi geplangt. Nach ass een net sou wäit, fir kënne Konklusiounen ze zéien, sou de Paul Schmit.



E besonnesch groussen Defi sinn all d'Detailfroen, déi et engem schwéier maachen e juristeschen Text opzestellen. Där Froe géifen ëmmer nees am Laf vun der Zäit optauchen. Donieft natierlech och den, Dateschutz, sou de President vun der Agence eSanté. An deem Sënn wieren awer regelméisseg Echangë mat der nationaler Dateschutzkommissioun.

De Paul Schmit plädéiert fir e Mëttelwee. Sécher missten d'Donnéeë securiséiert ginn. Anerersäits misst den elektronesche Patientendossier awer och praktesch genuch an der Handhabung sinn. Soss géif keen domadder schaffe wëllen.

An den elektronesche Patientendossier sollten den Aussoe vum Paul Schmit no net all Informatiounen dra stoe kommen mä nëmmen dat, wat pertinent ass fir eng besser Prise en charge ze garantéieren. Beispill Biller vu Röngten oder Resultater vun den Analysen. Dobäi kann de Patient selwer mat schwätzen wat a säin elektroneschen Dossier dra stoe kënnt a wat net. Wann d'Reglement da bis do ass, ass och eng grouss ugeluechten Informatiounscampagne geplangt.