Op eisem Themendag op der Antenne geet et e Mëttwoch ëm d'Suen. Wie Sue seet, denkt direkt och un d'Banken. Wat bréngen déi aktuell historesch Zënse mat sech a wéi eng Risike verstoppe sech hannert der Digitaliséierung vun der Bankewelt?



Dat aktuellt Ëmfeld aus der Siicht vum Konsumenteschutz intresséiert eis géint 10 op 8. De Guy Goedert vun der ULC ass eisen Invité vun der Redaktioun.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.