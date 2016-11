An de leschten Deeg huet d'Poschecampagne vun der LSAP scho vu sech schwätze gedoen. En Donneschdeg de Mëtteg steet d'Chancëgläichheet um Ordre du Jour vun der Chamber, wann d'Deputéiert gëtt an iwwert d'Fraequoten an der Politik an eng gesetzlech geregelt Loungläichheet fir Fra a Mann ofstëmmen.



Mat der Chancegläichheetsministesch Lydia Mutsch schwätze mir iwwert dësen duebele Gesetzprojet a wéi ee soss konkret derfir suerge kann, datt méi Fraen an der Politik vum Land an an de Gemengen matschwätzen a matbestëmmen. D'Lydia Mutsch ass eise Invitée vun der Redaktioun, live géint 10 op 8 am Studio.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8