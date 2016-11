D'Konkurrenz vun de grouss Surfacen, Filiale vu grousse Marken, an natierlech den Internet: Dat sinn 3 Defie fir de Lëtzebuerger Handel, wéi den Thiery Nothum, Direkter vun der Handelskonfederatioun, e Méinde de Mueren am RTL-Interview erkläert huet.

D'Digitaliséierung bréngt awer och vill Chancë mat sech, wann ee prett ass fir mat op dee Wee ze goen. Et gëtt ëmmer e Wandel am Handel, sou den Invité vun der Redaktioun weider. Den Thierry Nothum gesäit awer och eng Chance fir déi kleng Betriber, wa se sech spezialiséieren, a besonnesch op dat tëschemënschlecht, also Service um Client setzen.

Den Direkter vun der Confederatioun de Commerce Thierry Nothum, hält am Abrëll, no 22 Joer bei der CLC op. Hie wollt eis awer nach näischt iwwert seng berufflech Zukunft verroden.