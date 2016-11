E Mëttwoch wëll d'EU-Kommissioun hir Reform-Proposen zur Direktiv iwwer erneierbar Energië presentéieren. Dernieft läit d'Unioun awer ënnert hiren annoncéierten Depensë fir de Klimaschutz. Zwee Themen déi mer mam Gréngen Europadeputéierte Claude Turmes wëllen diskutéieren. Hien ass en Dënschden den Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.