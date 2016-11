Mir fillen eis eleng gelooss! Bis Summer 2017 wäert d'Situatioun nach méi schlëmm ginn! Sou d'Suerge vum OLAI-Direkter Yves Piron am Oktober, well den Office de l'acceuil et de l'intégration net genuch Personal a Plaz huet, fir d'Flüchtlingen adequat ze encadréieren. Huet sech d'Situatioun zanter hier verbessert? Dat froe mer den Yves Piron géint 10 op 8. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.

