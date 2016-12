An der Flüchtlingskris hu sech ganz vill Bierger a Biergerinnen mobiliséiert fir ze hëllefen. Ma wéi steet et allgemeng ëm de Benevolat zu Lëtzebuerg? Ass de fräiwëllegen Engagement nach "in"? A wat kann d'Agence du Bénévolat do erreechen?Dat froe mer eis Invitée vun der Redaktioun. D'Chargée de direction vun der Agence du Bénévolat Danielle Marx ass e Méindeg géint 10 op 8 live bei eis am Studio.

