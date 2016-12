Déi geplangte Steierreform steet kuerz virum Vote a kuerz ier se op den 1. Januar 2017 a Kraaft triede soll weider an der Kritik. D'Zentralbank kënnt an hirem Avis zur Konklusioun, datt d'Adaptatiounen dat anert Joer duebel sou vill kaschten, wéi vun der Regierung presentéiert.D'Gewerkschafte kritiséieren Onkloerheeten an Ongläichheeten tëscht Frontalieren a Residenten an net zu Lescht huet och den Avis vum Staatsrot a besonnesch deem säin Auteur Alain Kinsch fir Opreegung a Kritik um Fonctionnement vun der Héijer Kierperschaft gesuergt.Wat äntwert d'Rapportrice vun der Steierreform op dës Reprochen a gëtt et, 10 Deeg virum Vote, nach Sputt fir Adaptatiounen?Dat froe mer d'Joëlle Elvinger en Dënschdeg de Moien. D'DP-Deputéiert ass eis Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.