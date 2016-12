© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

D'Lëtzebuerger Schüler bleiwen bei hire Kompetenzen weider ënnert der Moyenne vun der OECD.Mir schwätzen e Mëttwoch de Moien mam President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE iwwert d'Resultater vun der neister PISA-Etude a wéi eng Konklusiounen een dorausser zéie muss.Aner Themen géint 10 op 8, d'franséisch am Precoce an der Spillschoul, déi vereinfacht Bilanen déi eng Rei Kanner am Fondamental an hir Eltere virun der Chrëschtvakanz eng éischte Kéier presentéiert kréien an d'Reform vum Inspektorat.Doriwwer schwätze mir um Mëttwoch de Moien mam Patrick Remakel. De President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

