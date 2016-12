D'Chamber geet an hir lescht Schaffwoch virun der Chrëschtvakanz. Nieft dem Vote iwwer de Staatsbudget, deen natierlech d'Debatten dominéiert, steet dës Woch aussepolitesch gesinn d'Situatioun an der Tierkei an zu Aleppo um Ordre du jour.



Déi zwee Theme goufen dem CSV-Deputéierte Laurent Mosar proposéiert. An deem Kontext ass den aussepolitesche Spriecher vun der Oppositiounspartei eisen Invité vun der Redaktioun.



