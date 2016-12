An den nächsten zwee Deeg steet de Budgetsprojet vum anere Joer am Mëttelpunkt vun der Aktualitéit an der Chamber. De Finanzminister Pierre Gramegna huet beim Depot am Oktober vun engem Budget vun der Qualitéit, der Solidaritéit an der Kompetitivitéit geschwat.Ma wéi analyséiert d'Patronat d'Budgetsprevisiounen fir 2017? Setzt d'Regierung déi richteg Accenter oder hätt de Spuereffort méi strikt missten duerchgezu ginn? Dat froe mer de President an Administrateur-délégué vun der UEL. De Jean-Jacques Rommes ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.