En huet sech viru ronn engem Mount, op Initiativ vun der Regierung hin, gegrënnt a soll d’Erënnerung un d’Evenementer am Zweete Weltkrich héichhalen. Haut ass de President vum "Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale" eisen Invité vun der Redaktioun.



Mam Albert Hansen schwätze mer géint 10 op 8 iwwert d’Missioune vum neie Comité virum Hannergrond vun neiem Populismus an Europa an der Welt a wéi ee besonnesch déi jonk Generatioun fir d’Tragedie vum Holocaust an dem Krichsdreiwe sensibiliséiert kann.