Invité vun der Redaktioun: Max Hahn (22. Dezember) (22.12.2016) Invité en Donneschdeg um 10 op 8 war den DP-Politiker Max Hahn.

En Donneschden de Mëtteg gëtt an der Chamber d'Konzept vun der Klimabank gestëmmt - ee vun de grousse Projete mat deem jo d'DP an d'Wahle gaange war.

D'Zil ass et d'Sanéierung vun ale Gebaier ze promouvéieren, woubäi d'Käschte fir de Staat fir d'nächst Joer op ronn eng Millioun Euro geschat ginn. Et soll zu engem regelrechte Boom an der Albausanéierung kommen, sot en Donneschden de Mueren de Rapporter vun deem Projet, de Max Hahn, deen och erkläert huet firwat bis ewell vill Leit net vun de Subside profitéiert hunn, déi réischt NO der Sanéierung ausbezuelt goufen.

Ganz vill Leit kéinten dat Eegekapital net opbréngen, sou de Max Hahn. Leit mat klengem a mëttleren Akommes oder jonk Koppelen hätten dacks déi Suen net fir esou e Projet virzefinanzéieren. Genee an esou Situatioune géif d'Klimabank usetzen. Vun Ufank u kéint een déi Suen zu Verfügung gestallt kréien, fir esou energetesch Sanéierungen duerchzehuelen. No an no kéint de Prêt dann zréckbezuelt ginn.

Et ginn zwou Zorten vu Prêten: een à Taux réduit an een zum Null-Zënssaz. Och d'Käschte fir den Energieberoder ginn heifir consideréiert a vum Staat bezuelt.

Wichteg ze wëssen och, datt an Zukunft an der Hollerecherestrooss e Guichet-Unique fir all Logements-Aidë geschafe gëtt - op dës Manéier ginn et d'Informatiounen iwwer energetesch a Wunnhëllefen op enger Plaz an d'Koordinatioun tëscht dem Ëmwelt- an dem Logementsministère gëtt besser.

Fakultativ gëtt och mam LENOZ de Lëtzebuerger Nohaltegkeets-Zertifikat fir Gebaier agefouert, deen d'gréng Hausnummer ersetzt.

En Donneschden am Nomëtteg ginn dës Gesetzer wéi gesot an der Chamber gestëmmt.

