Vum 1. Januar un ass den Yves Nosbusch neie President vum "Conseil National des Finances Publiques". Wat si seng Prioritéiten? Wéi enge Schwieregkeete begéint den CNFP bei senger Aarbecht fir Rapporten iwwert d'Staatsfinanzen auszeschaffen? A wéi steet et dem CNFP no ëm de Budget vun onsem Land?Dat froe mer den Yves Nosbusch ëm 10 op 8. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.

