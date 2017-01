Conseil permanent de la langue luxembourgeoise

Em déi Fro geet et haut an engem ëffentlechen Debat an der Chamber an deem direkt iwwert zwou géigesätzlech Petitiounen debattéiert gëtt.



Mir ginn der Fro de Moie mam neie President vum Conseil permanent de la langue luxembourgeoise no. Gëtt genuch fir d'Lëtzebuerger Sprooch gemaach, wou misst nogebessert ginn, wat kann d'Politik bewierken a wat sinn eigentlech d'Missioune vun deem Conseil. Äntwerte vun eisem Invité vun der Redaktioun Marc Barthelemy géint 10 op 8.

