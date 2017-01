D'Theresa May huet um Méindeg hir Grondsazried iwwert de Brexit gehalen. Wou geet d'Rees fir dat Vereente Kinnekräich a fir Europa hin?

© RTL Archiv

Wat bedeit den Austrëtt fir déi britesch Ekonomie an déi bilateral Relatiounen tëscht Groussbritannien a Lëtzebuerg? An a wéi wäit wäert déi Brexit op déi allgemeng Stëmmung an der Wirtschaft drécken? Froen un de Marc Wagener vun der Chambre de commerce. Hien ass um Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.



