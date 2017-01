Den Audit iwwert de Service centrale d’assistance sociale, deen dem Parquet ënnersteet, deen elo virgestallt gouf, huet grouss Schwaachstellen opgedeckt.



Wéi eng Konklusiounen zitt de Justizminister Felix Braz aus dem Audit? Wéi eng Changementer sinn am Gaang ëmgesat ze ginn, am Sënn och vun enger besserer Jugendschutzpolitik? A wéi eng Roll huet dem Minister senger Meenung no d’Politik ze spillen, déi de SCAS an der Vergaangenheet vernoléissegt huet?



Froen, déi mer eisem Invité vun der Redaktioun Felix Braz stellen. Donieft geet et um 10 op 8 och ëm dat neit Nationalitéitegesetz, dat jo am Abrëll soll a Kraaft trieden.



