D'Gesondheetskommissioun vun der Chamber huet während den nächste Wochen dat neit Spidolsgesetz um Programm stoen. Dat ass e komplizéierten Dossier an och vum Volume hir en décke Batz Aarbecht.



Op e Sträit mat den Dokteren hunn d'Deputéiert keng Loscht, mä genee dat kënnegt sech un, well d'Deputéiert en Dënschdeg de Moien nämlech decidéiert hunn, d'Vertrieder vun der AMMD net z'invitéieren. D'Dokteschassociatioun fillt sech extrem iwwergaangen, hir Meenung géif hei net intresséieren, sou de Reproche och un d'Adress vun der Gesondheetsministesch.



D'AMMD huet si eng Konfrontatioun gefrot an d'Lydia Mutsch huet acceptéiert!



Geet dat neit Spidolsgesetz op d'Käschte vun den Dokteren? Ass et e Gesetz am Intressi vum Patient? Äntwerte gëtt et e Mëttwoch an der Mëttesstonn an eisem Face à Face, direkt nom Journal. Mam Lydia Mutsch diskutéiert den Alain Schmit, President vun der AMMD.



