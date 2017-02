En Dënschden de Mëtten nom Journal sti sech de François Bausch an den Eugène Berger am Studio vu Radio Lëtzebuerg géigeniwwer.

Containerduerf zu Stengefort: Decisioun vum Geriicht (08.02.2017) Amplaz vun engem grousse Containerduerf solle méi kleng Strukturen ugeduecht sinn

Et steet Ausso géint Ausso, et ass d'Behaaptung vun enger Ligen, déi de Minister Bausch an de Raum gestallt huet an op där anerer Säit duerch de Stengeforter Buergermeeschter de Reproche, dass de Ministère d'Gemeng net méi informéiert hätt an am Reen stoe gelooss hätt.

All dës Remarken am Kontext vum sensibelen Dossier vun der geplangter Flüchtlingsstruktur zu Stengefort, wou d'Regierung de POS jo annuléiert huet.

Mir probéieren Objektivitéit an den Debat ze kréien an hunn de Minister François Bausch an de Buergermeeschter Jean-Marie Wirth am Face-à-Face géintiwwer setzen. Een Debat, wou och de Reproche vu reng gemengepoliteschen Interessen am Raum stinn.

De RDV fir d'Streit- an Opklärungsgespréich ass um Dënschdeg nom Mëttesjournal géint 12.45 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an natierlech och live op RTL.lu an der App.



