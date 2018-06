D'Drogekriminalitéit ass just eng vun de Contrainten, mat deenen een als Awunner vun der Gare all Dag ze dinn huet. Niewent den Dealer, déi an organiséierte Gruppen ënnerwee sinn, sinn et d'Sprëtzen op de Spillplazen an Drogen, déi an de Gäert verstoppt ginn, déi d'Garer Leit opreegen. Dobäi kommen dann: Prostitutioun, Iwwerfäll, Abréch, Messerpickereien ... D'Gare ass mat 4.000 Infraktiounen d'lescht Joer e sougenannten "Hotspot", dee geféierlechste Quartier an der Stad.Wat kann ee géint d'Onsécherheetsgefill vun de Leit maachen? Ass d'Politik responsabel fir dës Entwécklung? Bréngt d'Policereform hei wierklech eng Besserung? A kënnen Iwwerwaachungskameraen déi kriminell Gestalten iwwerhaapt erféieren?An eisem Face-à-Face en Donneschdeg nom Mëttesjournal diskutéieren de Bouneweger Laurent Mosar, CSV, an de Garer Franz Fayot, LSAP, iwwer d'Sécherheet respektiv d'Onsécherheet an der Stad, an iwwer d'Aart a Weis, mat der Kriminalitéit ëmzegoen.