En Donneschdeg de Mëtteg nom Mëttesjournal, also géint 12.40 Auer, live op Radio Lëtzebuerg an am Video-Livestream op RTL.lu.

D'gekierzten Ufanksgehälter beim Staat ginn ofgeschaaft, de Stage gëtt generell vun 3 op 2 Joer gekierzt an d'Iessenszoulag gëtt fir all d'Staatsbeamten ëm 6 Euro an d'Luucht gesat.Wéi koum et zu deem Accord tëscht der Regierung an der CGFP? Hätt d'CSV eppes anescht gemaach?Doriwwer an iwwer villes méi debattéiere mir en Donneschdeg op RTL. Am Face-à-face nom Mëttesjournal sti sech de Minister fir d'Fonction publique Dan Kersch (LSAP) an d'Deputéiert Octavie Modert (CSV) géigeniwwer.Moderatioun: François Aulner