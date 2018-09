Walen 2018: Face-à-face Schneider vs. Wiseler



Et waren ënnerschiddlech Meenungen, wéi de Wuesstem zu Lëtzebuerg an Zukunft soll ausgesinn. An eisem éischte Face-à-face am Kader vun der Walcampagne, déi jo dëse Méindeg ugelaf ass, stounge sech den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler, an de Vize-Premier an LSAP-Spëtzekandidat Etienne Schneider géintiwwer.Mer hunn ze vill demografesche Wuesstem a just wéineg am Beräich vun der Produktivitéit, huet de Claude Wiseler gemengt. Dat wier net wouer, huet de Wirtschaftsminister geäntwert, mer hätten dee gréisste vun den OECD-Staaten an deem Beräich.Den Etienne Schneider huet och drop gehalen, dass Produktivitéit an demographesche Wuesstem net onbedéngt liéiert sinn, grad dofir géif een ëmmer méi op Digitalisatioun setzen. Esou kéint nämlech d'Produktivitéit héich gehale ginn, ouni ze vill Aarbechtsplazen mussen ze schafen.De Wirtschaftsminister huet iwwregens am Face-à-face och wësse gedoen, dass de. Nach dëse Mount soll et och eng Informatiounsversammlung ginn, dat konnt de Buergermeeschter vu Biissen, de Jos Schummer, eis op Nofro hin confirméieren.

Do wäerten dann intresséiert Bierger, haaptsächlech d’Leit aus der Biisser Gemeng, generell Infoen kréien, wat Google u sech iwwerhaapt um Rouscht plangt. Eng Rëtsch Etüde wieren och schonn ofgeschloss.

Gewosst ass jo bis ewell, dass Google en Datenzenter um Rouscht wëll bauen. Déi néideg Terrainen huet den Internet-Ris scho kaf.



