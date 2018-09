Déi eng wëllen op dat opbauen wat se an de leschte Joren ausgeschafft hunn, déi aner de Familljen dee Choix erëmginn, dee se hirer Meenung no, ënnert der Dräier-Koalitioun ewech geholl kruten. De Moien konfrontéiere mer d'Proposen an der Familljepolitik vun der DP an der Oppositiounspartei CSV mateneen an zéien de Bilan vun deem, wat an de leschte 5 Joer geleescht gouf.



Déi aktuell Familljeministesch an DP-Spëtzekandidatin am Zentrum Corinne Cahen an den CSV-Parteipresident a Spëtzekandidat am Süden Marc Spautz sti sech vun 10 op 8 un an engem Face-à-face hei um Radio géintiwwer.