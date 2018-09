Dat wëlle mer e Freideg de Moie mam Dan Kersch vun der LSAP an dem grénge Parteipresident Christian Kmiotek diskutéieren.



Wat muss hirer Meenung no d'Prioritéit vun der nächster Regierung ginn, a gouf déi Sozialfro vun dëser Regierung seriö genuch geholl?



Ënnert anerem dorëms geet et e Freideg de Moien an eisem leschte Sträitgespréich vun dëser Woch.



