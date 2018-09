D'Logementspräisser schéisse weider an den Himmel. Zënter Jore sicht d'Politik no Léisungen, bis ewell goufe keng wierklech Rezepter fonnt.D'DP an d'LSAP souzen déi lescht knapp 5 Joer zesummen an engem Regierungsboot. Wat d'Piste vu muer ugeet, leien d'Positiounen op wichtege Punkten awer wäit auseneen.Wou si mer drun? Wou mer wëllen hin? A wéi realistesch kënnen d'Zilsetzungen aus de Walprogrammer iwwerhaapt sinn?Den DP-Deputéierte Max Hahn an den LSAP-Generalsekretär Yves Cruchten sëtze sech e Freideg de Moie kuerz no 8 Auer fir e Face-à-face géintiwwer.