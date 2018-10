Wéi kréie mer de Stau an de Grëff? Wéi verbessert een den ëffentlechen Transport?Am Face-à-face e Mëttwoch de Moie kuerz no 8 Auer op Radio Lëtzebuerg argumentéieren de grénge Minister an ee vun den ADR-Spëtzekandidaten iwwer hir Proposen, fir de Verkéier hei am Land an de Grëff ze kréien.