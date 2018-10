E Méindeg de Moie kuerz no 8 Auer sinn d'Sprooch an d'Identitéit de Sujet op Radio Lëtzebuerg. Am Livestream ze suivéieren op RTL.lu.

D'Sprooch an d'Identitéit spillen an der aktueller Walcampagne sou eng grouss Roll, wéi ni virdrun.



Wat sinn d'Ursaachen dofir, wéi ass et ze erklären, datt dës Thematiken an der politescher Mëtt ukomm sinn a wat gëtt konkret u Moossname proposéiert, notamment a punkto Lëtzebuerger Sprooch?

Mir diskutéiere mam grénge Justizminister Felix Braz a mam CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler.

De Face-à-face géint 10 op 8 live op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu, wou duerno och de Replay vun der Emissioun ze fannen ass.