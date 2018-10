An der Regierungskoalitioun hunn Déi Gréng d'Schoul-Reforme vum bloen Educatiounsminister Claude Meisch matgedroen. Ma wéi eens a Saache Schoulpolitik si sech Déi Gréng an d'DP, 3 Deeg virun de Walen?A wéi soll et weider goen an der Educatioun? Doriwwer diskutéieren e Mëttwoch de Moien d'Josée Lorsché vun déi Gréng an de Lex Delles vun der DP.