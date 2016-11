En Donneschden de Mëtte sinn de Claude Meisch an de Fred Keup eis Invitéen am Face-à-Face.

Méi flexibel mat Sproochen ëmgoen, ugefaangen am Precoce, wou entweder Franséisch oder Lëtzebuergesch soll geschwat ginn, jee no Mammesprooch, dat wëll den Educatiounsministère.



Dat ass géint d'Lëtzebuerger Sprooch an d'Zesummewuesse vun onser Gesellschaft, seet d'Initiative "Wee 2050".



Béid Säite kommen en Donneschden, nom Mëttesjournal zu Wuert - dat am Face à Face tëscht dem Schoulminister Claude Meisch an dem Fred Keup vu "WEE 2050"