D’Steierreform ass wuel ee vun deenen am meeschte kontrovers diskutéierte Sujete vun dësem Joer. Si soll gerecht sinn a Lëtzebuerg ka se sech leeschten.



Zwou Aussoe vun der Regierung, déi dacks hannerfrot gi sinn, speziell nodeems d'Lëtzebuerger Zentralbank d'Käschte vum Reformpak kierzlech op dat Duebelt geschat huet.



D’Steierreform soll déi nächst Woch an der Chamber votéiert ginn, do virdrun diskutéieren am Face-à-Face d'Deputéiert Gilles Roth vun der CSV an Eugène Berger vun der DP doriwwer.



Rendez-vous en Donneschdeg de Mëtteg nom Journal géint 12.45 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Video-Livestream op RTL.lu.



De Livestream vun RTL Radio Lëtzebuerg.