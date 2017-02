© Source: www.labojazz.com Author: Marie-Louise Kammerer

...wann den Orchestre National de Jazz mat hire „Pierle vum Da“ an der Nordstad sinn.Den David Laborier, passionéierten Jazz-Gittarist, Professer um Stater Conservatoire a Member vum Nationale Jazz Orchester ass dowéinst dës Woch eise Freidesinvité.Mat him schwätze mer iwwert seng Musek, seng Passioun fir d'Gittar an d'Evolutioun vum Jazz heiheem an uechtert d'Welt.