© Fränk Meiers

Bei verschiddene Percussioun-Workshopen huet en och entdeckt, datt den Jazz seng Musek wier. No en etleche Statiounen am Ausland ass de Paul Fox elo nees zu Lëtzebuerg gelant an huet gläich e puer musikalesch Eisen am Feier. 3 vu senger Projete presentéiert hien e Samschdeg den Owend bei senger Carte Blanche an der Philharmonie.