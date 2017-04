... mä och vum Droit d'Auteur, well alles, wat tëscht zwee Buchdeckele geschriwwe steet, gehéiert engem a soll net vun anere gratis fir divers Zwecker duerfe genotzt ginn. Zu Lëtzebuerg këmmert sech d'Luxorr ëm d'Auteursrechter. Den Direkter Romain Jeblick huet an de vergaangene Joer eng Plattform ausgeschafft, iwwer déi ee Bicher a Rechter ka kafen a benotzen. Dat ass awer net alles, wat dës Plattform mam Numm Lord kann an ubitt.":