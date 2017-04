Bis un d'Enn vun der Welt fueren an nees heemkommen an um Enn 32.187 Kilometer an de Been hunn ...

An duerno och am Replay op RTL.lu (Audio a Video).



« ZréckWeider »





... dat war d'Erausfuerderung vum Yannis Bastian. Am September 2014 huet hie sech mam Vëlo op de Wee gemaach a wollt um Ufank just bis op Istanbul fueren, mäi op eemol war en an Asien, an Australien, an Neuseeland, Kanada, den USA, a Latäinamerika an um Enn zu Ushuaïa, dem Enn vun der Welt. Lo probéiert de Yannis Bastian sech nees heiheem anzeliewen. Wat en alles erlieft huet a wien en alles begéint huet, doriwwer kann ee stonnelaang schwätzen. Fir eng Stonn ass de Yannis Bastian dofir dës Woch eise Freides Invité.":