An duerno och am Replay op RTL.lu (Audio a Video).









"Uecht" heescht de Projet bei dem 93 Kënschtler an enger riseger Kollektiv-Expo hir Wierker zu Esch während 3 Weekender weisen. Ee vun hinnen ass den Arny Schmit, deem seng Molerei an de leschte Joren souwuel zu Lëtzebuerg wéi och am Ausland gewise gouf. Nach vrun engem Mount war hien zu Paräis um Marché de l'art. A sengen Tabloen erzielt hie Geschichten vu Mënschen, Impressiounen, Gefiller - mol méi abstrakt, mol méi surrealistesch. Wat hien bei Uecht weist a wéi hien Beruff a Molerei kombinéiere kann, doriwwer schwätze mer mam Freides Invité Arny Schmit.":