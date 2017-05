Egal ob Musek oder Schauspillerei, egal ob hien op der Bühn oder hannert der Kamera steet: de studéierte Kënschtler léisst sech net an en Tirang stiechen. Déi ganz Bandbreet vu sengem Talent weist hie beim Projet "Minotaure Du Nord", deen dëse Freideg am Espace Carré zu Hollerech op der Affiche steet.Mir schwätze mam Lëtzebuerger Auteur, Acteur a Museker iwwer seng kulturell Wuerzelen, seng spannend Gedankewelt an seng interdisziplinär Approche zur Konscht.":