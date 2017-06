© Tim Dobrovolny

... si steet vrun däitschen a lëtzebuergesche Filmkameraen, si spillt op däitsch a lëtzebuergesche Bühnen an dat ass nach laang net alles wat d'Schauspillerin Fabienne Hollwege an hirem CV stoen huet. Donieft schreift a séngt si a realiséiert och scho Kuerzfilmer. Vru Wochen konnt ee si nach am Film "Es war einmal in Deutschland" gesinn, den Ament steet se am Guy Helminger sengem Stéck "Guten Morgen, Ihr Völker" am Kasemattentheater op de Brieder.":