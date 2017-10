D'Cynthia Knoch trëtt mat hirem Salonorchester "Lola Marie et les chats noirs" am Escher Theater op.

No engem Master um Conservatoire zu Maastricht ass déi Lëtzebuerger Sopranistin Cynthia Knoch uechtert d'Welt matgereest am Ensembel vum populären Orchesterchef André Rieu. Donieft mécht si awer och hir eege Produktiounen. Als "Lola Marie et les chats noirs" huet se elo en neien CD erausbruecht op deem se Klassiker interpretéiert vun ë.a. Kurt Weil, Marlene Dietrich oder Jacques Brel.":