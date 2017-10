Hie war 2013 Sportler vum Joer, war 4 Mol an den Top Ten vum Iron Man op Hawaii, huet souguer déi fënneft bescht Zäit bei engem Iron Man realiséiert an hie war bei den olympesche Spiller zu Peking derbäi, am Januar huet den Dirk Bockel no 23 Joer als Kompetitiounssportler mat schwéierem Häerz mussen ophalen. De Grond war e komplizéierte Foussbroch am Joer 2015.Dës Woch ass den Dirk Bockel de Freides Invité a schwätzt iwwer säi Liewen nom Sport an iwwer säi Buch "The Art of Triathlon Training".":