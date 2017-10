© Palast Orchester

Geschriwwen a gesongen gouf et vum Max Raabe, dee bis dohinner haaptsächlech Insider mat senger Bariton-Stëmm e Begrëff war. Insider, déi sech an der Musek aus den 1920er an 1930er Joren auskannt hunn. Och haut bleift e mat Frack a Gelfrisur deem Stil trei, mä seng Lidder kruten nei a modern Texter. Dat ass och de Fall fir den neien Album "Der perfekte Moment wird heute verpennt", deen an den nächsten Deeg erauskënnt. Parallel tourt hien awer och mat dem Palastorchester duerch d'Concertssäll an dozou gehéiert dës Woch d'Philharmonie.":